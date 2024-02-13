Департамент безопасности Тюмени возглавил Павел Робакидзе

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С 12 февраля к обязанностям директора департамента безопасности жизнедеятельности приступил вышедший на пенсию с должности заместителя руководителя уголовного розыска УМВД России по городу Тюмени Павел Робакидзе.

Как сообщили в администрации города, в числе основных задач нового руководителя – поддержание постоянной готовности сил и средств города к защите населения от возможных угроз природного и техногенного характера, взаимодействие с федеральными органами власти, профилактика правонарушений, содействие в реализации антинаркотической политики и участие в профилактике экстремизма и терроризма.

Из биографической справки известно, что до назначения Павел Робакидзе проработал в органах полиции более 20 лет, лично участвовал в раскрытии преступлений против собственности, в том числе мошенничеств и краж в сфере информационных технологий. В результате проводимой работы были улучшены важные показатели, в том числе раскрываемость преступлений. По данным из открытых источников, Робакидзе за время работы в МВД лично участвовал в раскрытии громких дел преступных авторитетов, банд, насильников и убийц в Тюменской области и за её пределами, в том числе в раскрытии убийства 8-летней школьницы, которую летом 2021 года искал весь город.

За службу Робакидзе награжден почетным знаком "Заслуженный сотрудник МВД", награжден ведомственными и государственными наградами, в их числе медалью за отличие в охране общественного порядка, благодарностью полномочного представителя президента РФ в УрФО и благодарностью губернатора.