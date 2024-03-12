МВД РФ опубликовало самые распространённые сценарии работы телефонных мошенников

В Управлении по противодействию киберпреступности МВД РФ проанализировали алгоритмы "работы" телефонных мошенников. В перечне самых распространенных "сценариев", которые используют злоумышленники, - семь схем.

🔵 Схема 1. Операторы сотовой связи ("действие вашей сим-карты заканчивается", "какой у вас оператор связи?", "продиктуйте код из СМС")

🔵 Схема 2. Предложения от лжеброкеров ("откроем брокерский счет для получения прибыли", "оплатите страховой взнос за инвестиции", "продиктуйте свои данные для регистрации в нашей брокерской компании")

🔵 Схема 3. Общение с работодателем ("заполните анкету в ходе нашего онлайн-общения", "укажите данные банковской карты для перечисления будущей зарплаты", "предоставьте персональные данные для бухгалтерии/кадровика")

🔵 Схема 4. Звонки или сообщения от знакомых ("я в беде, связи нет, говорить не могу, нужны деньги", "проголосуйте за мою племяшку вот по этой ссылке", "посмотри хороший материал - пройди по ссылке")

🔵 Схема 5. Оплата услуг по фейковому QR-коду (человеку предоставляют QR-код не с официального сайта и предлагают оплатить услугу "через камеру гаджета")

🔵 Схема 6. Звонки и сообщения из банка ("на вас кто-то прямо сейчас оформляет кредит", "прямо сейчас у вас списываются деньги", "замечаем в последние дни странные операции по вашей карте", "вам надо опередить мошенников и спрятать свои средства на безопасном счету")

🔵 Схема 7. Звонки и сообщения от государственных ведомств ("вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ...", "на вас заведено уголовное дело", "продиктуйте ваши данные, я все проверю").

Если услышали по телефону такие слова - положите трубку. Скорее всего, вам звонит мошенник. Чтобы развеять сомнения, сами перезвоните знакомому или в организацию, откуда поступил звонок.