Полкилограмма наркотиков житель Тобольска хранил в туфле и термосе

42-летнего жителя Тобольска задержали на закладках с наркотиками в подъезде одного из многоквартирных домов в городе. Нат месте оперативники изъяли из тайника два свёртка с наркотиком и ещё восемь небольших упаковок забрали при досмотре задержанного.

При обыске квартиры силовики обнаружили и изъяли упаковочный материал, весы и свыше 90 свёртков с этой же "синтетикой", которые были спрятаны в термосе и туфле. Общая масса изъятого составила около полукилограмма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигурант заключён под стражу, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.