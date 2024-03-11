Полкилограмма наркотиков житель Тобольска хранил в туфле и термосе

11:13 11 марта 2024
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42-летнего жителя Тобольска задержали на закладках с наркотиками в подъезде одного из многоквартирных домов в городе. Нат месте оперативники изъяли из тайника два свёртка с наркотиком и  ещё восемь небольших упаковок забрали при досмотре задержанного. 

При обыске квартиры силовики обнаружили и изъяли упаковочный материал, весы и свыше 90 свёртков с этой же "синтетикой", которые были спрятаны в термосе и туфле. Общая масса изъятого составила около полукилограмма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигурант заключён под стражу, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Теги: наркотики , полиция , Тобольск , уголовное дело
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