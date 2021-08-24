Сотрудники тюменской авиабазы продолжают тушить пожары в Якутии

09:15 24 августа 2021
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Фото ФБУ "Авиалесоохрана"

39 сотрудников Тюменской авиабазы тушат лесные пожары в Сангарском и Верхнелюйском районах Якутии, в республику они командированы двумя группами 5 июля и 7 августа.

"Переброска лесопожарных формирований осуществлена в связи с неблагоприятным прогнозом сохранения высокого класса пожарной опасности в Республике Саха (Якутия) в рамках Межрегионального плана маневрирования", - сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.

Режим ЧС в лесах на всей территории Якутии действует с 23 июня. Основной причиной пожаров называют грозы.

Теги: лес , лесные пожары , ЧС
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