Тюменских дорожников оштрафовали за горы щебня в тобольском селе

АО "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие" (ТОДЭП) оштрафовали на 120 тысяч рублей за незаконное складирование щебня в селе Байкалово Тобольского района.

Тобольская межрайпрокуратура провела проверку по обращению жительницы села и установила, что на обочине внутрипоселковой дороги ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" незаконно складировало щебень на общей площади 856 кв.м.

В отношении ТОДЭП и директора ДРСУ-6 возбудили административные дела о самовольном занятии земельного участка и по результатам их рассмотрения дел оштрафовали на общую сумму 120 тыс. рублей. Нарушения закона устранены, щебень убран, сообщили в облпрокуратуре.