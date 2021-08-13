Тюменских дорожников оштрафовали за горы щебня в тобольском селе

АО "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие" (ТОДЭП) оштрафовали на 120 тысяч рублей за незаконное складирование щебня в селе Байкалово Тобольского района.
Тобольская межрайпрокуратура провела проверку по обращению жительницы села и установила, что на обочине внутрипоселковой дороги ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" незаконно складировало щебень на общей площади 856 кв.м.
В отношении ТОДЭП и директора ДРСУ-6 возбудили административные дела о самовольном занятии земельного участка и по результатам их рассмотрения дел оштрафовали на общую сумму 120 тыс. рублей. Нарушения закона устранены, щебень убран, сообщили в облпрокуратуре.
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