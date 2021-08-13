Тюменских дорожников оштрафовали за горы щебня в тобольском селе

17:22 13 августа 2021
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АО "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие"  (ТОДЭП) оштрафовали на 120 тысяч рублей за незаконное складирование щебня в селе Байкалово Тобольского района.

Тобольская межрайпрокуратура провела проверку по обращению жительницы села и установила, что на обочине внутрипоселковой дороги ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" незаконно складировало щебень на общей площади 856 кв.м. 

В отношении ТОДЭП и директора ДРСУ-6 возбудили административные дела о самовольном занятии земельного участка и по результатам их рассмотрения дел оштрафовали на общую сумму 120 тыс. рублей. Нарушения закона устранены, щебень убран, сообщили в облпрокуратуре.

Теги: прокуратура , Тобольский район , штрафы
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