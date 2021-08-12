Тюменец избил пожилую даму, которую сам пригласил в гости

44-летний тюменец пригласил к себе в гости 60-летную женщину, за распитием спиртных напитков они поссорились, хозяин вспылил и отпинал гостью. Со множественными ушибами и переломами женщина обратилась за помощью к медикам, а те сообщили в полицию.

Сотрудники полиции выяснили обстоятельства инцидента, подозреваемым оказался ранее не судимый и безработный гражданин. Теперь в отношении него завели уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы, сообщили в полиции.