Фигуранту дела об убийстве владельца тюменской АЗС продлили арест

В Тюмени суд продлил домашний арест гендиректору ЗАО "Никифор", который является фигурантом по делу об убийстве владельца тюменской автозаправки.

В частности, он обвиняется в фальсификации доказательств и мошенничестве с документами, под домашним арестом с осени прошлого года.

"Ленинский районный суд Тюмени продлил домашний арест генеральному директору ЗАО "Никифор" Юрию Мельникову. Он является фигурантом уголовного дела об убийстве владельца тюменской АЗС Сергея Княжева. Обвиняемому меру пресечения оставили прежней, продлили срок содержания под домашним арестом на 6 месяцев, то есть по 22 января 2022 года включительно", - говорится в официальном сообщении облсуда.

Принимая такое решение, суд учел, что мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления, без контроля может скрыться, а также оказывать давление на других обвиняемых, свидетелей и потерпевших, отмечается в сообщении.