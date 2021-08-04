Руководителя тюменской компании обязали выплатить сотрудникам 41 млн рублей

17:36 03 августа 2021
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Тюменская компания с ноября 2020 года не выплачивала своим работникам зарплату, долг превысил 41 млн рублей. На руководителя организации завели уголовное дело и обязали расплатиться с сотрудниками.

"По версии следствия, обвиняемый с ноября 2020 года, располагая необходимыми денежными средствами, не выплачивал заработную плату в полном объеме пятидесяти как действующим, так и уволенным сотрудникам", - сообщили в СУСК. 

По изъятой документации следователи установили, что компания должна работникам более 41 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела произведено полное погашение задолженности по заработной плате.

Теги: долги по зарплате , заработная плата , СКР , уголовная ответственность
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