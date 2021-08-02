Пожарные при тушении горящего дома нашли мертвеца

12:02 02 августа 2021
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Фото СУ СК по Тюменской области

 В деревне Соколовка Тобольского района в ночь на 31 июля пожарные при тушении пожара в частном доме обнаружили тело 63-летнего мужчины.

Следствие организовало доследственную проверку. При осмотре места происшествия на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина  пожара устанавливается, среди версий – неисправная электропроводка.

Следователи опрашивают очевидцев, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки, сообщает региональный Следком. 

Теги: погибшие , пожары , СКР
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