Пожарные при тушении горящего дома нашли мертвеца

Фото СУ СК по Тюменской области

В деревне Соколовка Тобольского района в ночь на 31 июля пожарные при тушении пожара в частном доме обнаружили тело 63-летнего мужчины.

Следствие организовало доследственную проверку. При осмотре места происшествия на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина пожара устанавливается, среди версий – неисправная электропроводка.

Следователи опрашивают очевидцев, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки, сообщает региональный Следком.