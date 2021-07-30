В Югре на двух юных наркосбытчиц завели уголовное дело

Две девушки 17 и 16 лет подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК России по ХМАО-Югре.

По версии следствия, юные жительницы Ханты-Мансийска через интернет купили по 15 граммов каждая синтетического наркотика для сбыта в своем городе. 17 июля их задержала полиция во время очередной закладки свертков с наркотиком в тайниках и передала следователю СКР. Во время личного обыска у подозреваемых обнаружено и изъято по 18 свертков. В ходе следственных действий в тайниках обнаружено еще 5 свертков.

На время следствия и судебного рассмотрения девушки помещены под домашний арест, следственные действия по установлению всех обстоятельств, расследование продолжаются.