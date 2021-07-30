В Тюмени при участии бойцов СОБРа и ОМОНа предотвратили теракт

Сотрудники спецподразделений Росгвардии оказали содействие коллегам из РУ ФСБ в предотвращении теракта. Спецоперация по ликвидации террористов прошла в Кулаково в ночь на 29 июля.

В ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области спецоперации ликвидировано двое вооруженных мужчин, планировавших совершить теракт на территории Тюмени и оказавших активное сопротивление с использованием огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба Росгвардии.

На место для оказания содействия сотрудникам регионального управления ФСБ прибыли бойцы ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Тюменской области.

По завершении штурма специалисты инженерно-технического отделения ОМОН обследовали место происшествия и идентифировали найденные боеприпасы, оружие, элементы самодельного взрывного устройства.

Позже бойцы тюменского СОБР оказали содействие при проведении обысков по адресам проживания преступников, где было обнаружено и изъято: готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи.

В настоящее время назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинские, взрывотехническая, баллистическая, молекулярно-генетические. Следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, пояснили в Управлении Росгвардии по Тюменской области.