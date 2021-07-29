Тоболяк скрылся с места аварии, где пострадали мама с дочкой, но потом сам пришел в ГИБДД

Фото: Госавтоинспекция Тобольска

К трем суткам административного ареста суд приговорил жителя Тобольска за оставление места ДТП, где пострадали два человека.

Авария произошла вечером 25 июля на перекрестке улиц Октябрьской и Радищева в Тобольске. Там автомобиль Mercedes-Benz въехал в заднюю часть Ford. Водитель Mercedes-Benz скрылся с места ДТП. В аварии пострадали 36-летняя пассажирка Ford и ее 11-летняя дочь.

В ходе розыскных мероприятий автоинспекторы нашли Mercedes-Benz неподалеку от места ДТП, на улице Первомайской. Самого водителя по горячим следам найти не удалось. Мужчина сам пришел в ГИБДД через два дня.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Он пояснил, что у него не сложились отношения со вторым водителем, который кричал и ругался, и он уехал. Попытался пройти освидетельствование на состояние опьянения в наркологическом учреждении, но ему отказали. Тогда он оставил машину у больницы и ушел домой", — сообщает Госавтоинспекция Тобольска.

Водителю Mercedes-Benz 54 года, автомобиль принадлежит его сыну. За последние 2 года мужчина 17 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.