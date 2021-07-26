На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли двое жителей Тобольского района

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло вчера, 25 июля, на 353-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе.

В одиннадцать часов вечера автомобиль Ford, водитель которого, предварительно, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом Scania. После этого в стоящую Scania въехал автомобиль Nissan, водитель которого не успел остановиться.

"В аварии погибли 46-летний водитель и 47-летняя пассажирка автомобиля Ford, жители деревни Медведчиково Тобольского района. 56-летний водитель автомобиля Nissan, житель Ханты-Мансийска, госпитализирован в больницу с повреждениями ног и другими травмами", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.