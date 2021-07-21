Тюменец сбил во дворе дома ребенка на самокате

12:03 21 июля 2021
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Водитель "Рено" вечером 20 июля во дворе дома на Московском тракте сбил 8-лентнего мальчика, отъезжавшего на самокате от подъезда. Прежде чем остановиться, мужчина проехал еще несколько метров. Ребенок получил тяжелейшие травмы и сейчас находится в больнице, сообщили в областном ГИБДД.

21 июля в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Расследование на контроле прокурора области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теги: ГИБДД , дети , ДТП , прокуратура , уголовная ответственность
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