В Туре утонул 35-летний мужчина

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени тело 35-летнего мужчины с признаками утопления обнаружили в реке Туре вчера, 18 июля. Как выяснилось, тюменец купался там с компанией друзей.

Установлено, что мужчина купался в реке недалеко от дома, расположенного по улице Коммунистической. В какой-то момент он отплыл от берега и пропал из вида.

"При осмотре тела каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Опрашиваются очевидцы случившегося, знакомые погибшего", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.