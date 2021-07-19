В Туре утонул 35-летний мужчина

В Тюмени тело 35-летнего мужчины с признаками утопления обнаружили в реке Туре вчера, 18 июля. Как выяснилось, тюменец купался там с компанией друзей.
Установлено, что мужчина купался в реке недалеко от дома, расположенного по улице Коммунистической. В какой-то момент он отплыл от берега и пропал из вида.
"При осмотре тела каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Опрашиваются очевидцы случившегося, знакомые погибшего", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.
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