Семья с двумя детьми в Тюмени сорвалась с обрыва на электробайке

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Семья на электробайке сорвалась с обрыва в Гилевской роще, у младшего ребенка тяжелые травмы, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Люди арендовали электробайк, катались между мангальной и пешеходной зоной. Папа-водитель не справился с управлением, и байк и опрокинулся с обрыва, говорится в сообщении автоинспекции.

В транспортном происшествии пострадали четыре человека: папа, мама и их дочери девяти и пяти лет, предварительно, у младшего ребенка тяжелые травмы. Обстоятельства выясняются.