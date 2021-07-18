Семья с двумя детьми в Тюмени сорвалась с обрыва на электробайке

20:31 18 июля 2021
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Фото - https://vk.com/gibdd72

Семья на электробайке сорвалась с обрыва в Гилевской роще, у младшего ребенка тяжелые травмы, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Люди арендовали электробайк, катались между мангальной и пешеходной зоной. Папа-водитель не справился с управлением, и  байк и опрокинулся с обрыва, говорится в сообщении автоинспекции.

В транспортном происшествии пострадали четыре человека: папа, мама и их дочери девяти и пяти лет, предварительно, у младшего ребенка тяжелые травмы. Обстоятельства выясняются.

Теги: Гилевская роща , дети , ДТП
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