Под Тобольском столкнулись два автобуса

13:01 16 июля 2021
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня утром, 16 июля, под Тобольском, на 2-м километре автодороги Тобольск —Нефтехимкомбинат столкнулись два автобуса.

Здесь в заднюю часть автобуса "ПАЗ" въехал Ikarus, оба автобуса перевозили работников одного из тобольских предприятий. В ДТП пострадали два пассажира автобуса "ПАЗ" 35 и 45 лет. Им оказана медицинская помощь, пострадавшие не госпитализированы. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.

"Сотрудники технического надзора ГИБДД при проверке автобусов выявили нарушения. Автобус "ПАЗ" не имеет техосмотра, его тахограф работает некорректно, у водителя этого автобуса нет путевого листа на поездку, он имеет международное водительское удостоверение", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: автобусы , ДТП
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