На трассе Курган — Тюмень в ДТП погибли двое

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП на федеральной трассе под Тюменью.

На 192-м километре автодороги Курган — Тюмень в 17:20 автомобиль "Шевроле Авео" выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем "Фольксваген Пассат", от удара "Фольксваген" отбросило на дорожный знак.

В аварии погибли двое пассажиров автомобиля "Фольксваген", 53-летняя женщина, у которой 18 июля должен быть день рождения, и 55-летний мужчина, оба жители Кургана. 34-летний водитель автомобиля "Шевроле" получил ранения. Водитель второй иномарки не пострадал.

Водитель "Шевроле", житель деревни Кукушки Исетского района Тюменской области, находился в состоянии опьянения, показания алкотестера составили 0,68 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В "Фольксвагене" ехали муж, жена и брат мужа, его семейная пара забирали из Тюмени, после вахты, до дома люди не добрались.