В Тюменской области пройдут рейды по борьбе с пьяным вождением

13:39 05 мая 2024
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Автоинспекторы в Тюменской области активизируют рейды и другие мероприятия по противодействию пьяному вождению. Из опыта прошлых лет, именно в мае-июне увеличивается число водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, и растет аварийность с нетрезвыми участниками движения.

В 2024 году количество ДТП с участием пьяных водителей снижается, в регионе произошло 40 таких аварий, в которых погибли 4 человека, 55 человек ранены. Сотрудники Госавтоинспекции организуют "точечные" рейды по выявлению пьяных за рулем, проводят "сплошные проверки" водителей на трезвость, работают во взаимодействии с местными администрациями и населением.

В этом году от управления транспортом отстранены более полутора тысяч нетрезвых водителей, каждый десятый из них – повторно, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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