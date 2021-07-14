Тюменца будут судить за покупку контрафактного табака на 2,5 млн рублей

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Тюмени. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, перевозка и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий).

С июня по сентябрь 2020 года житель Тюмени приобрел с целью хранения и дальнейшего сбыта более 103,9 тыс. упаковок немаркированных табачных изделий на общую сумму свыше 2,5 млн рублей. Контрафактная продукция была изъята правоохранительными органами 30 сентября 2020 года в гараже и в трех автомобилях в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.