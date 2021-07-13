В Тюмени осужден мужчина, который убил пару и вложил ножи им в руки

Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 51-летнего уроженца Саратовской области. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а, к" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление) и п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Проживая в Тюмени, он, по версии следствия, совершил ряд преступлений.

С 7 по 9 марта 2020 года на почве личных неприязненных отношений злоумышленник лишил ножом жизни мужчину, который пришел к нему домой. Труп он вывез в лес.

10 марта злоумышленник находился в гостях у мужчины и женщины и распивал спиртное. В ходе конфликта он убил ножом мужчину, а затем его сожительницу, которая стала очевидцем преступления. После этого злодей вложил погибшим в руки ножи, инсценировав убийство сожителями друг друга.

12 марта 2020 года мужчина был задержан полицией и 13 марта по решению суда заключен под стражу.

Ранее, в июле 2020 года, Канавинский районный суд Нижнего Новгорода приговорил фигуранта дела за незаконное хранение оружия и хулиганство к 5 годам лишения свободы. Тюменский областной суд с учетом судимости окончательно назначил злоумышленнику 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После освобождения он в течение 1 года будет ограничен в свободе передвижения.