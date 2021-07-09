В Тюменском районе трое подростков на автомобиле врезались в дерево

16:57 09 июля 2021
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ДТП с участием трех несовершеннолетних произошло вечером 8 июля на  подъезде к СНТ "Мичуринец" в Тюменском районе.

17-летняя девушка за рулем "Лады" въехала в дерево. обошлось без тяжелых последствий: водитель и  двое пассажиров - юноши 15 и 16 лет, получили ушибы и ссадины. 

Девушка-водитель "Лады" не имеет права управления транспортом, в присутствии отца она отказалась от прохождения освидетельствования на состояния опьянения. Известно, что подростки отмечали день рождения друга на даче, затем взяли машину отца одного из ребят и поехали на озеро купаться. 

Информация о ДТП направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер к родителям подростков, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Теги: ГИБДД , ДТП , подростки , Тюменский район
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