В Тюменском районе трое подростков на автомобиле врезались в дерево

ДТП с участием трех несовершеннолетних произошло вечером 8 июля на подъезде к СНТ "Мичуринец" в Тюменском районе.

17-летняя девушка за рулем "Лады" въехала в дерево. обошлось без тяжелых последствий: водитель и двое пассажиров - юноши 15 и 16 лет, получили ушибы и ссадины.

Девушка-водитель "Лады" не имеет права управления транспортом, в присутствии отца она отказалась от прохождения освидетельствования на состояния опьянения. Известно, что подростки отмечали день рождения друга на даче, затем взяли машину отца одного из ребят и поехали на озеро купаться.

Информация о ДТП направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер к родителям подростков, сообщили в областной Госавтоинспекции.