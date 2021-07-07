На трассе погибла семья из ХМАО, водитель пытался объехать лося

Три человека погибли сегодня ночью в ДТП в Уватском районе. Трагедия произошла на 379-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в полночь.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Мицубиси Галант", в котором семья из Ханты-Мансийска ехала на юг, попытался избежать столкновения с лосем, вышедшим на трассу. Автомобиль зацепил обочину, его выбросило на встречную полосу, где двигался большегруз "МАЗ". После удара с фурой легковой автомобиль отбросило в кювет.

Погибли 44-летний водитель "Мицубиси", его жена 45 лет и 7-летний сын. Еще один ребенок, мальчик 11 лет, госпитализирован в больницу с различными повреждениями.

Обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что водитель был пристегнут ремнем безопасности, выяснить, как перевозились дети, сидевшие на заденем сиденье, пока не удалось, так как задняя часть автомобиля была сильно деформирована.