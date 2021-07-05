В Тобольске возбуждено административное дело в отношении фармкомпании из-за отравления подростков

В Тобольске прокуратура возбудила административное дело в отношении фармацевтической компании, в которой подростки без рецепта приобрели лекарство и отравились..

7 июня 2021 года 15-летний подросток и две девочки 15 и 16 лет отравились таблетками баклосан, в состоянии комы детей доставили в больницу. Врачи оказали им необходимую помощь, через несколько дней подростков выписали из больницы.

Тобольская межрайонная прокуратура провела по данному факту проверку.

"Установлено, что в нарушение правил лекарственный препарат без рецепта был продан юным тоболякам в аптечном пункте "Планета здоровье" ООО "Полифарм"", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Межрайонный прокурор возбудил в отношении ООО "Полифарм" дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Дело будет рассматривать арбитражный суд Тюменской области.

С подростками органами и учреждениями системы профилактики Тобольска организовано проведение индивидуально-профилактической работы. Их законные представители привлечены к административной ответственности.