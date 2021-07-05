На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск иномарка влетела в бетонные блоки

ДТП произошло вчера, 4 июля, в 01:10 на 102-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе.
На участке, где шли дорожно-ремонтные работы, 21-летний водитель на автомобиле Toyota Mark не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия, и допустил наезд на бетонные блоки.
"В результате ДТП пострадал пассажир — молодой человек 2000 года рождения. Он получил множественные ссадины лица и конечностей, ему было назначено амбулаторное лечение", — сообщает Госавтоинспекция Тобольска.
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