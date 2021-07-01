Тюменская прокуратура начала проверку по ДТП, в котором пострадал 16-летний мотоциклист

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту ДТП в Нижнетавдинском районе, в котором пострадал 16-летний подросток.

Вечером 30 июня в населенном пункте Чугунаево Нижнетавдинского района 16-летний подросток на мотоцикле ИЖ Юпитер-5, совершая обгон, столкнулся с Chevrolet Niva. Юноша получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

"Владислав Московских поручил прокурору Нижнетавдинского района провести проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, а также выяснить, почему транспортное средство стало доступным для несовершеннолетнего. При наличии оснований принять меры реагирования", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.