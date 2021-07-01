Тюменская прокуратура начала проверку по ДТП, в котором пострадал 16-летний мотоциклист

13:35 01 июля 2021
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Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту ДТП в Нижнетавдинском районе, в котором пострадал 16-летний подросток.

Вечером 30 июня в населенном пункте Чугунаево Нижнетавдинского района 16-летний подросток на мотоцикле ИЖ Юпитер-5, совершая обгон, столкнулся с Chevrolet Niva. Юноша  получил травмы и был доставлен в больницу для оказания  медицинской помощи.  

"Владислав Московских поручил прокурору Нижнетавдинского района провести  проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, а также выяснить, почему транспортное средство стало доступным для несовершеннолетнего. При наличии оснований  принять меры реагирования", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: ДТП , мотоцикл , подростки
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