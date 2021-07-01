На тюменской трассе автомобиль с детьми улетел в кювет

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Вчера, 30 июня, в Ярковском районе в ДТП пострадал ребенок. В 14:55 на 131-м километре автодороги Ялуторовск — Ярково 32-летняя водитель на Chevrolet Cruze не учла скорость движения, авто съехало с дороги и опрокинулось.

"В результате ДТП пострадал 10-летний пассажир, ему назначено амбулаторное лечение. При перевозке ребенка использовалось детское удерживающее устройство. В автомобиле ехала семья из Сургута: мама и двое сыновей 7 и 10 лет", — сообщает Госавтоинспекция Тобольска.

По факту ДТП проводится административное расследование.