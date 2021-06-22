В Тюменском районе задержали 14-летнего подростка на мотоцикле

Фото: Госавтоинспекция

В селе Онохино Тюменского района сотрудники ГИБДД задержали 14-летнего подростка, управлявшего мотоциклом с люлькой. Школьник перевозил 14-летнего пассажира.

Мотоцикл, собранный из запчастей, принадлежит папе юного водителя. Мужчина купил его в Свердловской области, в ГИБДД мотоцикл не зарегистрирован. По свидетельству жителей села, на нем дети катаются по очереди.

Мама юного мотоциклиста пояснила автоинспекторам, что не знала о том, что подросток управляет мотоциклом, не имея водительского удостоверения. Мотоцикл эвакуирован на спецстоянку.

На родителей школьника сотрудниками по делам несовершеннолетних будет собран материал для привлечения к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.