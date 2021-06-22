Двое детей и их дядя пострадали в ДТП по дороге из Нефтеюганска в Башкирию

фото Госавтоинспекции ТО

Автомобиль "Хундай Туссон" в седьмом часу утра сегодня опрокинулся в кювет на 374-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе. Предварительно, различные повреждения получили три человека: мужчина 56 лет и два мальчика 7 и 10 лет. Пострадавшие доставлены в больницу для установления диагноза и оказания медицинской помощи.

В машине находились жители Нефтеюганска, дядя и двое его племянников, которых мужчина вез погостить к бабушке в Башкирию. Из Нефтеюганска они выехали сегодня в два часа ночи, всю ночь водитель был в пути. Сотрудники ГИБДД считают, что он мог уснуть за рулем. Пассажиры перевозились на заднем сиденье с использованием ремней безопасности и адаптера, это позволило детям избежать тяжелых травм. Обстоятельства ДТП выясняются.

ГИБДД рекомендует автомобилистам, следующим на дальние расстояния, чаще отдыхать, особенно если в машине перевозятся дети, а также ограничить ночные поездки, это опасно.