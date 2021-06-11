В Тюмени началась проверка по факту падения мальчика с четвертого этажа

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту падения 6-летнего мальчика с балкона квартиры на четвертом этаже. Инцидент произошел сегодня, 11 июня, в Тюмени.

С балкона квартиры на четвертом этаже в доме по улице 50 лет ВЛКСМ выпал ребенок. Мальчик получил травмы, его доставили в больницу.

"Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Ленинского округа Тюмени провести проверку, в ходе которой выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению родителями своих обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.