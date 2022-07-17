Как уберечь детей от падения из окон, напомнили тюменцам

Летом угрозу для детей представляют игры на высоте, в заброшенных домах и на пожарных лестницах в городе, в колодцах и бассейнах. Опасность несут игры с садовым инвентарем и печным отоплением. Каждая из таких игр может закончиться причинением вреда здоровью и даже угрозой жизни несовершеннолетнего ребенка.

– Главный совет родителям – нужно всегда обсуждать с детьми возможность возникновения опасных ситуаций, которые могут нести угрозу здоровью и жизни, – рассказала изданию "Тюменская область сегодня" зампредседателя городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тюмени Илона Осипова. – Важно никогда не оставлять детей без присмотра и всегда знать, где и с кем находится ваш ребенок. Если он уходит, необходимо научить его, чтобы он всегда ставил родителей в известность.

Для того, чтобы предотвратить несчастные случаи в заброшенных домах, сотрудники администрации Тюмени ведут реестр таких зданий и принимают меры для обеспечения их безопасности – разыскивают собственников и принимают меры по ограждению для обеспечения безопасности детей.

В этом году в Тюмени произошло три случая падения маленьких детей из окон: один случай – весной, и два – в июле, на этой и на прошлой неделе. По родительскому недосмотру дети выпали из окон, облокотившись на москитные сетки. За аналогичный период прошлого года, когда было жаркое лето, произошло 7 случаев падения детей из окон.