Тюменских родителей призвали обезопасить ребенка дома

Председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области, кандидат педагогических наук Александр Чехонин напомнил родителям основные правила, которые помогут создать безопасное пространство для ребенка дома.

Один из первых пунктов – установка качественных блокирующих устройств на окнах. Даже если в семье все дети уже выросли, никто не исключает ситуаций с гостями, которые придут с маленькими детьми, или с людьми преклонного возраста, которые тоже выпадают из окон. Выкручивать из окон ручки, чтобы не дать возможности открыть их, - не выход. Оставлять детей без свежего воздуха это не решение проблемы, окна должны открываться в режим проветривания, и тросовый блокиратор как раз позволяет это делать без риска для жизни членов семьи.

Александр Чехонин также советует привлекать детей к процессу установки блокиратора, если они уже находятся в более-менее сознательном возрасте. В процессе монтажа родитель сможет объяснить и наглядно показать, для чего все делается, а затем - попросить ребенка помочь с распространением информации о создании безопасной среды в доме. Так велики шансы, что ребенок проникнется этой темой и поймет суть проблемы.

Также опасность для всей семьи и особенно для несовершеннолетних представляют электропроводка, причем независимо от возраста жилфонда, газовое оборудование и нагревательные элементы, печное отопление, лекарства и бытовая химия, колющие и режущие предметы, даже игрушки, не соответствующие возрастному уровню. Взрослым важно всегда осознавать, какое количество нагрузки можно давать на электрический кабель или контур, регулярно проверять исправность газового оборудования и печей, размещать ножи и ножницы, лекарства и бытовую химию таким образом, чтоб маленький ребенок точно до них не добрался, пишет ИА "Тюменская линия".

Александр Чехонин призвал отцов Тюменской области включаться в обеспечение пожарной безопасности своих домов и домов знакомых, особенно неполных семей, где женщина растит детей без мужа. Обязательно в каждом доме должен быть огнетушитель, в идеале - с датчиком-дымоизвещателем. Ребенка в несознательном возрасте оставлять одного дома даже ненадолго нельзя ни при каких обстоятельствах.