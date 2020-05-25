В Тюмени из окон многоэтажек выпали два ребенка

В Тюмени за выходные из окон квартир, находящихся на вторых этажах, выпали девочки трех и четырех лет.

Малыши пока находятся в отделении реанимации ОКБ№2, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. "Состояние детей тяжелое, но для жизни более менее благоприятный прогноз у них будет. По выздоровлению - покажет время", - сообщила начальник отдела детства департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дедюкина.

С начала теплых дней зафиксировано уже три случая падения несовершеннолетних из окон.

Дедюкина напомнила, что от трагедии не застрахован никто, поэтому семьи детьми должны предпринять несколько мер:

- поставить на окна ограничители, убрать ручки с окон, чтобы дети не могли самостоятельно открыть окно;

- сделать так, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

- не ставьте сами детей на подоконник, чтобы показать что-то интересное за окном, не разрешайте им там играть и сидеть.