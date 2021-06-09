В Упоровском районе на пожаре погиб пенсионер

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Упоровском районе проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на пожаре.

Накануне, 8 июня, произошло возгорание в квартире дома по улице Красноармейской в селе Суерка Упоровского района Тюменской области. При тушении пожара обнаружено тело хозяина квартиры 1931 года рождения со следами термического воздействия. Предположительно, причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

"В рамках доследственной проверки произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, опрашиваются соседи", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.