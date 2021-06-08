В Тобольске пенсионер погиб на пожаре, среди версий — неисправность бытовых приборов

14:18 08 июня 2021
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Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1947 года рождения в результате пожара.

Накануне, 7 июня, в ходе тушения пожара частного дома на улице Зеленой в Тобольске обнаружено тело мужчины.

"В ходе осмотра места происшествия на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина пожара в настоящее время устанавливается. Среди версий произошедшей трагедии – неисправность бытовых приборов", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Теги: пожары
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