В Тюмени расследуют убийство 17-летней девушки

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени мужчина обвиняется в убийстве 17-летней местной жительницы.

"По версии следствия, 31 мая в доме по улице Геологоразведчиков между мужчиной 1996 года рождения и 17-летней девушкой произошел конфликт, в результате которого она получила множественные повреждения тела, несовместимые с жизнью", — сообщает СУ СКР по Тюменской области. Тюменка скончалась в машине скорой помощи.

Молодой человек, подозреваемый в преступлении, был задержан. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство.)

"В рамках уголовного дела допрашиваются родные и близкие погибшей, знакомые, поясняющие характер их взаимоотношений. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и другие", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.