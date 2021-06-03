В одном из тюменских баров алкоголем торговали незаконно

16:00 03 июня 2021
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В Тюмени сотрудники полиции провели проверку в одном из кафе-баров на улице Мельникайте. В ходе проверки подтвердилось, что в заведении незаконно торгуют алкогольной продукцией.

"Сотрудниками кафе-бара, принадлежащего местному индивидуальному предпринимателю,  была реализована алкогольная продукция стоимостью более 2 тысяч рублей. При этом продажа алкоголя осуществлялась работниками бара без наличия необходимой лицензии", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено административное производство. В действиях предпринимателя содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами". 

Теги: алкоголь
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