В Тюмени осудили мужчину, который был в розыске за пьяное вождение

15:05 03 июня 2021
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Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 40-летнего жителя Туапсе.  Мужчина признан виновным по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Ночью 13 февраля 2019 года  на улице Федюнинского  в Тюмени сотрудники ДПС остановили Kia Rio. От водителя исходил запах алкоголя. Освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

В сентябре 2018 года тюменец  был оштрафован на 30 тыс. рублей  и лишен водительских прав на срок 1  год 8 месяцев за пьяное вождение.

В мае 2019 года прокуратура направила в суд уголовное дело, в июле того же года  мужчина скрылся от суда, впоследствии стал проживать в Туапсе. В феврале 2021 года бютюменец был задержан в Воронеже.

Суд назначил  мужчине 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На 2 года 6 месяцев он лишен права управления транспортом.

Теги: пьяные водители , розыск
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