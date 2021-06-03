В Тюмени осудили мужчину, который был в розыске за пьяное вождение

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 40-летнего жителя Туапсе. Мужчина признан виновным по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Ночью 13 февраля 2019 года на улице Федюнинского в Тюмени сотрудники ДПС остановили Kia Rio. От водителя исходил запах алкоголя. Освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

В сентябре 2018 года тюменец был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на срок 1 год 8 месяцев за пьяное вождение.

В мае 2019 года прокуратура направила в суд уголовное дело, в июле того же года мужчина скрылся от суда, впоследствии стал проживать в Туапсе. В феврале 2021 года бютюменец был задержан в Воронеже.

Суд назначил мужчине 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На 2 года 6 месяцев он лишен права управления транспортом.