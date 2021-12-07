Две мошенницы в Тюмени с бабушки "сняли" 56 тысяч рублей

Фото облполиции

Под предлогом аренды жилья две женщины днем 2 декабря зашли в квартиру 85-летней пенсионерки в доме №99 по улице Мельникайте в Тюмени, убедили хозяйку, что на ней "порча", провели ряд манипуляций, в том числе с деньгами, и и покинули квартиру.

После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу 56 тысяч рублей и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска теперь по скринам с камер видеонаблюдения устанавливают подозреваемых в мошенничестве.

Граждан, обладающих сведениями о совершенном преступлении или личностях, изображенных на фото женщинах, полиция просит сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (3452) 794-310, 794-380, либо 8 996 320 92 29.