За информацию о разыскиваемой в Тюмени Насте Муравьевой объявили награду в 1 млн рублей

Вознаграждение в 1 млн рублей за помощь в раскрытии преступления в отношении несовершеннолетней, совершенного в Тюменской области, и задержании лиц, причастных к нему, объявило МВД РФ.

8-летняя Настя Муравьева ушла из дома на улице Судостроителей 30 июня, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Поиски результата не принесли. Следователи завели дело об убийстве малолетнего, оно находится на контроле центрального аппарата СК РФ.

"Полиция обращается ко всем гражданам, владеющим какой-либо информацией, которая поможет установить местонахождение Муравьевой А.С. либо лиц, причастных к совершению данного преступления, с просьбой незамедлительно обращаться в МВД России по телефонам: (3452) 793-023; 793-227; 793-727; 482-356 или 102, 02. Обратившимся гарантируется конфиденциальность и безопасность", - говорится на сайте МВД РФ.

6 июля губернатор Тюменской области Александр Моор за значимую информацию, которая поможет найти Настю Муравьеву, пообещал выплатить 500 000 рублей.