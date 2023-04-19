Россиянам разрешили на несколько дней наклеить на авто портреты ветеранов

МВД России информирует об особенностях размещения изображений на транспортных средствах в дни проведения акции "Бессмертный полк"

"Традиционно в преддверии Дня Победы проходит патриотическая акция "Бессмертный полк". В этом году принять участие в памятном мероприятии предлагается в течение нескольких дней до и после праздника. Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Такой формат позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю. Помимо самого портрета допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле.

К акции могут присоединиться не только граждане, но и различные организации, использующие в своей профессиональной деятельности транспортные средства", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк: