Россиянам разрешили на несколько дней наклеить на авто портреты ветеранов

МВД России информирует об особенностях размещения изображений на транспортных средствах в дни проведения акции "Бессмертный полк"
"Традиционно в преддверии Дня Победы проходит патриотическая акция "Бессмертный полк". В этом году принять участие в памятном мероприятии предлагается в течение нескольких дней до и после праздника. Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Такой формат позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю. Помимо самого портрета допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле.
К акции могут присоединиться не только граждане, но и различные организации, использующие в своей профессиональной деятельности транспортные средства", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк:
МВД России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности. Наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзорность с места водителя. Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Кроме того, чтобы фотографии сохранились в достойном виде, советуем крепить их на автостекла с внутренней стороны.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru