Начальником УМВД России по Тюменской области назначен Александр Смирнов

Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев назначил главой облпролиции полковника полиции Александра Смирнова и по ВКС представил его личному составу и губернатору Тюменской области Александру Моору.

Глава МВД России отметил, что Александр Смирнов зарекомендовал себя добросовестным сотрудником, грамотным, требовательным руководителем и теперь ему доверен более сложный участок и многотысячный работоспособный коллектив тюменской полиции.

Владимир Колокольцев поставил перед новым начальником УМВД России по Тюменской области задачи, требующие первоочередного внимания. Среди них – повышение эффективности раскрытия преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

Как сообщает пресс-центр МВД России, Александр Смирнов начал службу в органах внутренних дел почти 30 лет назад. Прошел путь от оперуполномоченного до руководителя регионального управления. Последние три года возглавлял УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Владимир Колокольцев обозначил новому начальнику УМВД России первоочередные задачи, среди них – повышение эффективности раскрытия преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Что касается так называемых традиционных составов – краж, включая транспортные средства, вымогательств, то взаимодействие между сотрудниками профильных подразделений – следствия, дознания, уголовного розыска – должно осуществляться на таком уровне, чтобы итогом их системной и последовательной работы было реальное возмещение причиненного имущественного вреда. В зоне персональной ответственности вновь назначенного руководителя находятся оказание государственных услуг, рассмотрение обращений граждан, укрепление служебной дисциплины.