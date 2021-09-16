В Тюмени разыскивают сбежавшего из колонии-поселения преступника

Александр Новиков, 13.03.1978 года рождения, который 15.09.2021 года совершил побег с УКП при ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области, сообщили в УФСИН по Тюменской области.

Приметы: рост - 178 см, телосложение среднее, волосы тёмно-русые, имеется лобная, теменная залысины, глаза карие, нос прямой, средний. Был одет в синие джинсы, темно-синий пуховик с капюшоном длиной до середины бедра и тёмные кроссовки.

Граждан просят при обнаружении разыскиваемого сразу звонить в полицию по телефону 102, или дежурная часть УФСИН 8 (3452)-58-15-71, отдел розыска-8(3452) 58-19-22,