Следователи Тюмени просят помочь в розыске предполагаемого преступника

13:48 18 ноября 2021
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Фото - https://tyumen.sledcom.ru

По данным следствия, 2 октября 2021 года около 21:00 неизвестный мужчина, находясь вблизи дома № 164 по улице Республики в  Тюмени совершил преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи просят граждан, располагающих информацией о разыскиваемом, оказать содействие в установлении его личности. С любой значимой информацией обращаться по телефонам:8(904)491-43-25 (дежурный по следственному управлению) или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Теги: розыск , Следственный комитет
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