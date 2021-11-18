Следователи Тюмени просят помочь в розыске предполагаемого преступника

По данным следствия, 2 октября 2021 года около 21:00 неизвестный мужчина, находясь вблизи дома № 164 по улице Республики в Тюмени совершил преступление.
По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи просят граждан, располагающих информацией о разыскиваемом, оказать содействие в установлении его личности. С любой значимой информацией обращаться по телефонам:8(904)491-43-25 (дежурный по следственному управлению) или 02. Конфиденциальность гарантируется.
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