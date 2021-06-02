Полиция задержала 19-летнего тюменца, похищавшего велосипеды

В Тюмени в мае в отдел полиции №1 обратились несколько местных жителей с заявлением о кражах велосипедов. Подозреваемый в хищениях был задержан.

Установлено, что неоднократно судимый неработающий 19-летний тюменец похитил из подъездов многоквартирных домов четыре велосипеда. Часть из них были пристегнуты противоугонными тросами, которые молодой человек повреждал. Похищенные велосипеды он сдавал в комиссионный магазин, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Три велосипеда изъяты и будут возвращены владельцам.

"В ходе дальнейшей работы установлена причастность подозреваемого к еще одной краже. Молодой человек, находясь в магазине по улице Широтной, отвлек продавцов и похитил электронные сигареты стоимостью более 6 тысяч рублей. Похищенное злоумышленник сбыл случайным прохожим", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".