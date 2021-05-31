Осужден тюменец, который решил из мести сжечь авто, но перепутал машины

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 53-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении двух преступлений по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба).

4 ноября 2020 года у мужчины случился конфликт с одним из владельцев овощного склада из-за качества и цены фруктов. Тюменец решил поджечь автомобиль обидчика, для этого выследил, где он живет.

В ночь на 5 ноября мужчина у одного из домов на улице Одесской облил бензином Mercedes и поджег. Автомобиль был уничтожен огнем. Владельцу иномарки причинен ущерб в размере более 660 тысяч рублей. Спустя некоторое время злоумышленник узнал, что по ошибке поджег не тот автомобиль.

Вечером 21 ноября тюменец на улице Одесской облил бензином автомобиль Toyta Camry, принадлежавший владельцу овощного склада. Однако мужчина пожалел о содеянном и вместе с другими людьми стал тушить огонь. Поджигателя задержали на месте преступления. Владельцу иномарки причинен ущерб в размере свыше 94 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд назначил подсудимому 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.