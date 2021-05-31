На улице Молодежной в аварии серьезно пострадал 6-летний велосипедист

14:15 31 мая 2021
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени вчера на улице Молодежной, 80 автомобилем Ravon сбит 6-летний ребенок. Мальчик выехал на дорогу на велосипеде.

"Ребенок получил тяжелую травму", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области и рекомендует родителям дополнительно рассказать детям об опасности выезда на проезжую часть на велосипеде, самокате и других средствах индивидуального передвижения.

Теги: ДТП
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