В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибла семья

17:29 27 мая 2021
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Три человека погибли сегодня в ДТП на 541-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Здесь столкнулись три автомобиля: два легковых "Тойоты Королла" и большегруз "ДАФ".

"По предварительным данным, водитель "Тойоты", двигавшейся из Тюмени в сторону Югры, стал выполнять маневр обгона, зацепив впередиидущую иномарку.  Затем произошло столкновение этого  автомобиля с встречной фурой", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Погибли водитель и двое пассажиров "Тойоты", предположительно семья с маленьким  ребенком.

Теги: ДТП
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