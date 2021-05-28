В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибла семья

Три человека погибли сегодня в ДТП на 541-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Здесь столкнулись три автомобиля: два легковых "Тойоты Королла" и большегруз "ДАФ".

"По предварительным данным, водитель "Тойоты", двигавшейся из Тюмени в сторону Югры, стал выполнять маневр обгона, зацепив впередиидущую иномарку. Затем произошло столкновение этого автомобиля с встречной фурой", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Погибли водитель и двое пассажиров "Тойоты", предположительно семья с маленьким ребенком.