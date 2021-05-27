На трассе Тюмень — Омск в ДТП погиб 26-летний мужчина

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня, 27 мая, на 58-километре федеральной трассы Тюмень — Омск в Ялуторовском районе в ДТП погиб 26-летний молодой человек.

По предварительным данным, автомобиль "Лада", которым управлял житель Тюмени со стажем за рулем 7 лет, выехал на встречную полосу, произошло столкновение с большегрузом DAF", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

От удара "Ладу" отбросило в кювет, грузовик развернуло на трассе. Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП. Водитель фуры не пострадал.