Лидеры Тюмени создали фотопроект о ценности труда

В фотопроекте "Герои с плакатов" молодежь попыталась отразить важность труда и преемственности поколений в различных сферах деятельности.

На снимках — лидеры молодежных сообществ региона, профессионалы различных видов деятельности, которые активно работают и развивают свои сферы труда. Тюменцы представлены в современных версиях советских плакатов с атрибутами своих профессий из прошлого и настоящего времени. С помощью фотопроекта молодые люди хотят показать, что поколения сменяются, развиваются уже знакомые профессии и появляются новые, но ценность труда остается неизменной. Молодежь современности сохранила лучшее из советского прошлого и реализуется в новых видах деятельности, опираясь на силу созидательного труда и приумножая его. Фотопроект создан в рамках медиапроекта по созданию контента о важных ценностях "Медианаставник".

В съемках приняли участие: Кристина Копотилова, заместитель руководителя детского технопарка "Кванториум" по образовательной деятельности, Илья Толстов, вице-президент федерации фиджитал-спорта Тюменской области, Владислава Гребнева, PR-продюсер бренда "Моя территория", Виктор Самсонов, генеральный директор IT-компаний АНО "Самсон" и ООО "Самсон", Анастасия Попова, начальник Штаба "ЮНАРМИИ" в Тюменской области, Андрей Хорошилов, член Российских студенческих отрядов в Тюменской области.

Илья Толстов, участник фотопроекта:

Созидательный труд — семя, которое вместе с целеустремленностью и знаниями принесет очень хорошие плоды не только работнику, но и региону и всей стране. Участники фотопроекта — молодые люди, которые показывают отличные результаты в своей сфере деятельности, берут лучшее из опыта профессионалов прошлых лет и служат примером подрастающему поколению. Молодежь — будущее страны, которое уже сейчас вносит улучшения в жизнь страны благодаря созданию нового с опорой на прошлое,.

"Медианаставник" — медиапроект об актуальных темах и социальных кумирах — лидерах молодежных сообществ Тюменской области. Контент проекта приурочен к значимым датам, праздникам, событиям. Создавать медиапродукты будут лидеры молодежных сообществ региона. Проект реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.